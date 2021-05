Aurora Ramazzotti nella sua “rubrichetta” non ha dubbi: “L’unica strada è Lourdes” – FOTO

Aurora Ramazzotti, attraverso la sua simpatica “rubrichetta” sui social, indica ai suoi fan l’unica strada sa seguire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti sempre più regina dei social grazie alla sua simpatica “rubrichetta” di Instagram. Come ben sanno i suoi oltre due milioni di follower, attraverso i brevi video pubblicati nelle sue stories, quella che è ormai una vera e propria influencer dispensa consigli ironici e irriverenti su qualsiasi tipo di domande le vengono poste. I temi che Aurora tratta sono davvero i più svariati, i fan approfittano dello spazio che viene loro dedicato per chiederle un parere su problemi sentimentali, sull’amicizia oppure sul sesso.

Le risposte sono sempre esilaranti e riescono a cogliere nel segno risolvendo i piccoli grandi dubbi che gli ammiratori del famoso social network possono avere. Un modo divertente per mantenere un contatto stabile e duraturo con i tanti che la amano e si affidano alla sua intelligente ironia. La sua “rubrichetta” è diventata infatti ormai un vero e proprio must di Instagram sempre più attesa e seguita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Jennifer Lopez e Ben Affleck allo scoperto: il commento dell’ex moglie dell’attore

Il consiglio della “rubrichetta” di Aurora Ramazzotti

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto: il nome della sua nuova fiamma

Uno degli argomenti più ricorrenti della “rubrichetta” pubblicata nelle stories di Aurora Ramazzotti sono i rapporti, spesso non proprio facili, con i propri ex. Uno dei tanti follower della bella figlia di Michelle Hunziker le ha posto una domanda che tantissimi si sono ritrovati prima o poi ad affrontare nella vita.

Il fan infatti le ha chiesto come comportarsi con una ex che è tornata a scrivergli a distanza di dieci mesi dalla fine della loro relazione. L’ammiratore si è ironicamente rivolto ad Aurora affinché gli mostrasse la strada da seguire di fronte a questo “dilemma”. La risposta che l’influencer gli ha dato non lascia davvero molti dubbi e come al solito è il giusto mix di simpatia e “saggezza”. Aurora infatti ha pubblicato la foto in cui con il dito indica l’ingresso delle partenze di un aeroporto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

La destinazione consigliata, l’unica strada davvero percorribile in certi casi, è quella che ha come meta Lourdes. Solo un miracolo o forse una benedizione solenne potrebbe infatti salvare il povero follower “dalle grinfie” di una ex che dopo tanto tempo ha deciso di rifarsi viva.