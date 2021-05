“Ballando con le stelle”, la misteriosa star sarà tra i ballerini: svelato il nome

È stato svelato il nome di un importante personaggio che sarà tra i ballerini della prossima edizione di “Ballando di stelle”: ecco chi sarà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Nei prossimi mesi, probabilmente durante l’autunno, comincerà la nuova edizione di “Ballando con le stelle”, il programma sulla danza più amato della televisione italiana condotto da Milly Carlucci. Proprio in questi ultimi giorni è stato fatto un nome di un personaggio molto noto e importante che potrebbe essere tra i ballerini visto che la padrona di casa ha detto proprio di volerlo nello show.

Ci saranno quindi delle grandi sorprese che ha in serbo non solo la conduttrice ma tutto lo staff e i produttori di “Ballando“. Alcuni nomi sono già spuntati come Memo Remigi e Antonella Clerici. Inoltre Simone Di Pasquale avrebbe voluto occupare un altro ruolo per l’inizio del programma in autunno, probabilmente tra ottobre e novembre 2021.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Ballando Con Le Stelle: arrivano conferme sul cast. I nomi fanno impazzire

“Ballando con le stelle”: il grande nome che farà parte del cast

Per scoprirlo vai su Successivo