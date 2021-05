“Beautiful”, anticipazioni puntata 17 maggio: la proposta di Ridge

Beautiful, anticipazioni 17 maggio: dopo aver saputo delle condizioni di salute di Sally, Ridge e Steffy elaborano un piano.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo assistito ad un rapido cambio di storyline. Dopo essersi concentrata a lungo sulla vicenda di Hope e Thomas, la soap ha cambiato focus e si sta ora dedicando a Sally e alla sua malattia incurabile. Katie ha parlato con Ridge e Steffy, convincendoli a non licenziare la stilista, mentre Wyatt ha capito di dover essere più indulgente nei confronti di Sally. Proprio per questo ha architettato un piano per far credere alla stilista che la ami ancora e che abbia lasciato Flo per stare con lei.

Beautiful, anticipazioni 17 maggio: Steffy accoglie Sally

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Sally non avrà il minimo sospetto circa le intenzioni di Wyatt. La Spectra si fiderà dell’ex fidanzato e gli permetterà di rientrare nella sua vita tanto velocemente quanto ne era uscito. Contemporaneamente, Flo rassicurerà Wyatt riguardo i suoi sentimenti per lui. Poco importa se lo Spencer passerà molto tempo in compagnia della Spectra: la Fulton lo ama e rimarrà ad aspettarlo per tutto il tempo di cui avrà bisogno.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che anche la famiglia Forrester deciderà di risparmiare a Sally ulteriori sofferenze. Ridge le assicurerà che i suoi modelli saranno aggiunti alla nascente collezione della Forrester e anzi, le proporrà di collaborare con lui alla realizzazione di nuovi abiti. Steffy, commossa, concorderà con il padre.