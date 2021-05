Cena letale a base di crostacei: muore per shock anafilattico

Ha mangiato crostacei assieme ad alcuni amici ed è morto all’improvviso. Nulla da fare per un 47enne di Torri di Quartesolo.

L’uomo è stato stroncato da uno shock anafilattico dopo aver mangiato dei crostacei a cui evidentemente era allergico senza esserne consapevole. Sarebbe questa la causa della morte improvvisa di Marco Martelli, 47 anni, di Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza.

La tragedia è avvenuta giovedì sera, subito sono intervenuti i sanitari ed i responsabili del Suem 118 che hanno isolato l’area per verificare la presenza di contaminanti pericolosi per tutti i presenti. Anche i carabinieri hanno avviato delle indagini supplementari per accertare la dinamica della morte e fare così chiarezza sulla disgrazia.

Shock anafilattico, in Italia il 4% della popolazione ha allergie alimentari

Per ora sembra sia stata esclusa ogni responsabilità ulteriore di altre persone nella morte di Marco Martelli, la morte è sopravvenuta solo per shock anafilattico. Una terribile coincidenza che nessuno avrebbe potuto scongiurare.

Giovedì subito dopo cena è stato avvisato il personale del 118 direttamente dal compagno di Marco che si è accorto che qualcosa non andava nell’uomo. I medici sono accorsi dopo pochi minuti nell’appartamento della coppia ma nonostante i numerosi tentativi non sono riusciti a fare nulla per lui.

Sono sempre più le persone che nel nostro Paese soffrono di allergie non segnalate, le statistiche sono in netto aumento soprattutto nell’ultimo decennio ed i dati non sono certo confortanti.

In Italia al momento di allergia alimentare è affetto il 4% della popolazione adulta e il 6-8% dei bambini nei primi anni di vita (la percentuale però è molto più alta per via dei soggetti ignari del problema). Per spiegare la reazione, si tratta di una reazione immunologica verso proteine alimentari normalmente tollerate, chiamate allergeni.

Fare dei test preventivi anche nelle persone comunemente ritenute “sane” può scongiurare questo tipo di manifestazioni così incisive per la salute umana.