Claudio Baglioni, stupefacente regalo per i suoi 70 anni: di cosa si tratta?

Claudio Baglioni compie oggi 70 anni. Tra i tanti regali e auguri spunta un’incredibile sorpresa che lascia l’artista senza parole.

70 candeline per Claudio Baglioni. Il noto cantante compie oggi gli anni. Sui social impazzano gli auguri per lui. I media dedicano approfondimenti in suo onore. Ma il gesto che più ha colpito Baglioni è stato un dono da parte di alcuni fan.

Una sorpresa che lo ha lasciato senza parole. Si tratta di un murales realizzato dallo street artist Maupal a Centocelle, il quartiere romano in cui è nato e ha passato la sua infanzia. L’opera raffigura un primo piano dell’artista da giovane. A commissionarla sono stati alcuni fan di Casa San Felice. Si tratta di una casa-famiglia della zona. A gestirla l’omonimo parroco.

Claudio Baglioni: la sorpresa commovente

Nel murales, dedicato ai 70 anni di Claudio Baglioni, oltre a raffigurare l’artista è presente una scritta. “Strada facendo vedrai che non sei più da solo”, le parole dipinte sul muro per comunicare un messaggio di speranza rivolto a tutti coloro che si trovano in una situazione difficile.

Claudio commosso ha condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram la foto dell’opera. “E’ una sorpresa indescrivibile. Ma come vi è saltato in mente? L’avete pensata bella”, si legge nella didascalia al post.

Subito e boom di commenti. I like superano i 19mila. Innumerevoli le parole di apprezzamento da parte dei suoi fan.

Nato nel 1951, Claudio è uno dei cantanti italiani più amati. Nella sua carriera ha inciso innumerevoli album e venduto più 60 milioni di dischi.

Generazioni intere si sono ritrovate nei versi di “Strada facendo”, tra le più famose della storia della musica italiana. Tantissimi i suoi brani di successo rimasti incisi nella memoria collettiva