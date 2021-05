Ecco com’è cambiato negli anni il cantante de Il cielo in una stanza. Oggi ha 87 anni, lo riconoscereste di quando era agli inizi della sua carriera?

Gino Paoli è uno dei cantautori che ha fatto la storia della musica italiana. In attività da oltre 60 anni. I suoi brani più celebri sono senza dubbio Il cielo in una stanza, La gatta, Senza fine, Sapore di sale.

Tutt’oggi i suoi brani sono in alta rotazione ed è impossibile non annoverarlo tra i migliori artisti italiani di tutti i tempi.

Anche la sua vita privata ha spesso tenuto banco: sposò Anna Fabbri dalla quale nel 1964 ebbe un figlio, tuttavia nel frattempo ebbe una relazione extraconiugale con Stefania Sandrelli ancora minorenne e sempre nel 1964 nacque la loro figlia Amanda.

Successivamente ebbe una relazione con la sua collega Ornella Vanoni, una lunga storia d’amore come canterebbe lo stesso Paoli, tra gli anni ’60 e ’70.

Gino Paoli: ecco com’era

In questi scatti che ha pubblicato lo stesso cantautore su Instagram possiamo notare com’era agli esordi della sua carriera. Probabilmente in pochi lo ricordano così e non tutti lo riconoscerebbero.

Sono passati diversi anni dato che oggi Gino Paoli ha 87 anni e ha cominciato la sua carriera da giovanissimo, infatti già a vent’anni ha fatto il suo ingresso nel mondo della musica.

Gino Paoli ha inoltre partecipato a ben 7 edizioni del Festival di Sanremo ed è stato anche attivo nel mondo della politica tanto da essere eletto come deputato del PDS.