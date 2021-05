Svelato il reale dramma da cui trae ispirazione la storia della nuova apprezzata fiction di successo “Buongiorno, mamma”.

Non è ancora giunta al termine la nuova serie televisiva firmata Mediaset e realizzata da Giulio Manfredonia, eppure sembrerebbe che “Buongiorno, mamma” abbia già lasciato il segno nel cuore dei suoi telespettatori. In vista della quinta ed ultima puntata, su richiesta della curiosità dei suoi fan, inizia gradualmente a svelarsi la reale storia da cui è stato preso spunto per l’intera messa in scena della fiction.

La famiglia Borghi, nella sua apparente normalità e nel suo calore, cela nel suo profondo un importante dramma. Il quale segue il suo sviluppo in contemporanea con lo svelarsi dei suoi personaggi e delle vicende realmente accadute a Guido, interpretato da Raoul Bova, e ad Anna, alias Maria Chiara Giannetta.

“Buongiorno, mamma”: il commovente dramma è basato su una storia vera

Come ha confermato la sua mentre creatrice, Elena Bucaccio, la vicenda che ha dato vita alla commovente finzione televisiva è dunque realmente accaduta, ispirandosi liberamente ad una numerosa famiglia abruzzese. Scossa all’improvviso in una sera del non troppo lontano 1988. Quella di Nazzareno ed Angela Monori, colpita da un inizialmente inspiegabile problema di salute che la costringe ad un sonno abissale, morendo nonostante i speranzosi tentativi messi in atto dalla sua famiglia per salvarla, nel marzo del 2017.

Ad ogni modo, il dettaglio che avrebbe suscitato l’ispirazione della sua autrice leggendo l’articolo riguardante la storia di Angela su alcuni quotidiani, pare sia stato proprio l’affetto che la famiglia Moroni ha dimostrato nei confronti della donna, lasciando che lei continuasse a vivere nella loro casa, pur essendo addormentata.

Infine la fiction mira ad affrontare una serie di temi molto delicati, come quello dell’eutanasia. Una scelta univoca nella serie che rispecchia pienamente quella intrapresa da Nazzareno. Il marito di Angela, infatti, è descritto come un uomo affidato in tutto e per tutto alla fede. E che non vuole arrendersi di fronte alla malattia della moglie fino alla scelta di mantenerla in vita a tutti i costi.