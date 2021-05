Cristina Buccino si supera, in slip infiamma Instagram: fan in delirio – FOTO

Cristina Buccino esagera con l’ultimo post e alza la temperatura su Instagram. In slip esibisce un fisico pazzesco, i fan rimangono di stucco: pazzesca

Influencer da cifre impressionanti, Cristina Buccino è una vera esperta dei social, in una modalità differentemente creativa. Sa perfettamente come vendere la propria immagine, rendendola sempre più intrigante, fino ad aumentarne costantemente il seguito.

La sua pagina Instagram vanta 2,5 milioni di followers, per i quali rappresenta un’icona di stile, ma anche un’autentico simbolo di sensualità. Non manca infatti di postare scatti provocanti, mantenendo invariata l’eleganza che contraddistingue la sua identità espressiva.

Nell’ultimo post si è superata, osando con il livello di audacia, per un risultato mozzafiato inevitabile.

Cristina Buccino, esplosiva in slip: Instagram si blocca

Misure da capogiro, magnetico fascino mediterraneo: la bellezza di Cristina Buccino ammalia il web ad ogni post. Nativa di Castrovillari, emana tutta la Calabria che risiede in lei attraverso i suoi colori, quanto mai evidenti nell’ultima foto pubblicata su Instagram.

Stavolta ha superato se stessa, sfoggiando la sua perfetta fisicità e mietendo vittime tra i fan a colpi di seduzione. In un completo da casa decisamente sensuale, offre il suo “saturday mood” in slip e felpa in pendant nella tonalità avena.

Gambe perfettamente toniche, fianchi ipnotici, la pancia piatta e scolpita: la sua silhouette esibisce un disegno sublime nelle curve procaci. Anche i lineamenti dell’influencer conquistano l’attenzione dello spettatore, per una contemplazione degna di un capolavoro.

Labbra carnose in primo piano, occhi intensi e profondi, capelli spettinati: il look messy e comfy risulta semplicemente irresistibile, e gli utenti non trattengono la loro ammirazione.

Sono quasi 60 mila i like che riesce a collezionare con questo scatto esplosivo, mandando in tilt il web.