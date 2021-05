“Sei la numero 1”. Eleonora Pedron: semplicità ed eleganga che rapiscono – FOTO

Eleonora Pedron. L’ex Miss Italia 2002 è attivissima su Instagram dove pubblica scatti magici a favore di pubblico. L’ultimo la vede in una location italiana suggestiva: dove si trova? Scopriamolo

La sensibilità degli ultimi anni è decisamente cambiata rispetto al passato, in molti si chiedono se sia ancora il caso di portare avanti un concorso storico come quello di Miss Italia in cui viene meramente premiato l’aspetto fisico di giovani ragazze, viste quasi come un oggetto. Eppure, da questa manifestazione sono emerse nel corso del tempo numerose prime donne che oggi hanno ruoli importanti nel mondo dello spettacolo nostrano.

Nel 2002 toccò alla bellissima Eleonora Pedron salire sul gradino più alto del podio. Venne incoronata reginetta a Salsomaggiore Terme e i presidenti della giuria artistica furono gli straordinari Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. La vincitrice ha dimostrato, nel corso del tempo, che oltre a un bel visino e un fascino dirompente, c’era molto molto di più.

Eleonora Pedron: fascino senza tempo su Instagram

