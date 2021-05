“The best”. Elisa Isoardi, scollatura seducente e trasparenze da infarto – FOTO

Elisa Isoardi. Quale nuova avventura attenderà la bella presentatrice piemontese? Nell’attesa di scoprirlo, è sempre più attiva su Instagram. Le ultime foto condivise sono da capogiro

La stagione televisiva attuale che si sta dirigendo verso la conclusione ha visto l’energica Elisa Isoardi più battagliera che mai, affrontando due format molto diversi, su reti concorrenti ma che, quest’anno, hanno avuto lei come unico punto in comune.

La bella presentatrice di Cuneo ha messo alla prova, infatti, le sue abilità come concorrente in due programmi top delle reti Rai e Mediaset. Nel periodo invernale l’abbiamo vista sfoderare il suo talento di frizzante ballerina nella competizione di Ballando con le Stelle, in coppia con il maestro Raimondo Todaro. Arrivata in finale, ha avuto qualche intoppo per una distorsione alla caviglia.

In tempi molto più recenti, invece, ha mostrato le sue doti di sopravvivenza nel reality L’Isola dei famosi sulle spiagge dell’Honduras. In molti la vedevano salire sul gradino più alto del podio ma, anche questa volta, un impedimento di salute (infortunio a un occhio) le ha fatto abbandonare i giochi.

Quale nuova avventura televisiva l’attende? Nell’attesa di scoprirlo è più attiva che mai sul suo profilo Instagram.

Elisa Isoardi più bella che mai. Le foto pazzesche su Instagram

“Vincere le proprie paure credo sia una delle sfide più grandi. Noi donne lo sappiamo. Ogni giorno è una nuova scoperta”. Elisa Isoardi accompagna due magnifici scatti sul suo profilo Instagram con queste parole. Lei sa benissimo cosa significhi superare i propri timori; si è più volte messa alla prova durante questi ultimi mesi. Conclusa la sua esperienza a La prova del cuoco a causa di un calo di ascolti, non si è persa d’animo e ha affrontato sfide in programmi televisivi diversi come concorrente.

Non sappiamo quale sarà il suo prossimo progetto lavorativo. In un’intervista ha recentemente detto che le piacerebbe un tipo di televisione che anche lei farebbe piacere guardare. “Una tv gentile, diretta, vera. La gente a casa non la imbrogli”.

E per quanto riguarda l’amore? Dopo la fine della sua storia con il leader della Lega, Matteo Salvini, si vociferava potesse esserci un flirt con il ballerino Raimondo Todaro, rumor prontamente smentito. La Isoardi ha detto: “Un fidanzato? Ma sì, facciamo anche questo salto! Ma con calma, di solito si ha paura a dirlo ma io adesso basto a me stessa”.

Gli ultimi due scatti pubblicati su Instagram la vedono in forma smagliante, sorridente, elegante. Scallature vertiginose e trasparenze vedo non vedo che fanno sognare i fan, tutti pazzi per lei. “The best” – scrive qualcuno. E ancora: “Orgoglio piemontese”, “Semplice e bellissima senza trucco, al naturale. Questa la vera bellezza”, “Sei una favola”, “Sei pazzesca”, “Spettacolo”.