L’ex moglie di Flavio Briatore ora non si nasconde più. Svelato chi è il fidanzato che l’ha tenuta lontana da Pierpaolo Pretelli nella casa del GF Vip.

Elisabetta Gregoraci ha svelato a tutti chi è l’uomo che è riuscito a fare breccia nel suo cuore e l’ha fatto attraverso il profilo Instagram di lui.

Durante la sua ultima esperienza al Grande Fratello Vip si era parlato di una possibile liason tra lei e Pierpaolo Pretelli ma la bella calabrese non si era mai sbilanciata. Questo perché aveva già qualcuno ad attenderla fuori, come in molti sospettavano.

Elisabetta, infatti, si colpiva spesso il petto con un pugno come a voler lanciare un messaggio a qualcuno fuori dalla Casa.

Si sono rincorse le voci su chi fosse il suo fidanzato ed effettivamente le previsioni non hanno del tutto sbagliato.

Il nuovo amore di Elisabetta

E’ stato Stefano Coletti, oggi, a pubblicare per la prima volta le foto di coppia, a conferma della loro relazione.

Stefano Coletti è un pilota automobilistico di Monaco, ebbe una carriera di successo nel mondo del karting per poi spostarsi in quello delle monoposto.

Il monegasco è classe ’89, più giovane dell’ex moglie di Flavio Briatore che oggi ha 41 anni ed è già mamma, di Nathan Falco.

Non è chiaro da quanto tempo i due siano una coppia e neanche cosa ne pensa Flavio Briatore al riguardo. Tuttavia sembrerebbe che vogliano fare davvero sul serio e lo hanno dimostrato uscendo allo scoperto e ammutolendo tutti i chiacchiericci.