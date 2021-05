La giovane atleta è un piacere per gli occhi. Federica Pellegrini non smette di sedurre con la sua bellezza divina: ecco la foto che ha infiammato il web.

In poche, anzi in pochissime, possono vantare la bellezza di Federica Pellegrini. Un metro e 80 di altezza per 65 chili danno forma a una fanciulla stratosferica che fa invidia a chiunque.

Nessuno, infatti, può restare indifferente davanti a una ragazza come lei. Una bellezza oggettiva, che non lascia indifferenti neanche i più scettici.

Se a ciò si aggiunge la sua proverbiale simpatia e il suo grande talento sportivo il gioco è fatto: Federica conquista davvero tutti.

Così come ha conquistato il mondo dello spettacolo: prima la collezione di successi sportivi – la Pellegrini è una delle nuotatrici più forti della storia – poi gli altrettanti successi come “showgirl”.

Chi non la ricorda a Italia’s got talent? In una delle ultime edizioni la nuotatrice vestiva i panni di giudice. Proprio lì ha conquistato tutti con il suo sorriso travolgente e la sua dolcezza infinita.

