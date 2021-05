Auto si ribalta e finisce contro il guardrail: tragico incidente sulla superstrada

Un uomo di 44 anni è morto in un tragico incidente verificatosi nel primo pomeriggio di ieri lungo la superstrada Ferrara-Mare.

Tragico incidente sulla superstrada Ferrara-Mare nel pomeriggio di ieri. Un uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua auto dopo una carambola contro il guard-rail, nei pressi dello svincolo di Porto Garibaldi, frazione di Comacchio (Ferrara). A bordo della vettura anche una donna che è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale dal personale medico del 118 che è giunto sul posto, insieme ai vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale e della Polizia Stradale.

Aveva 44 anni, Duilio Daniele, l’uomo deceduto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 15 maggio, in un drammatico incidente avvenuto lungo la superstrada Ferrara-Mare.

Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Resto del Carlino, la vittima si trovava alla guida di una Daewoo Kalos, a bordo della quale viaggiava anche una donna di 50 anni. Per cause ancora in fase di verifica, il 44enne ha perso il controllo della vettura che, dopo essersi ribaltata più volte, è finita contro il guardrail. Un impatto molto violento che ha fatto sbalzare i due occupanti fuori dall’abitacolo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Inutili i tentativi di rianimazione per Daniele di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. La donna è stata, invece, trasportata d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale Bufalini di Cesena, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Comacchio e della Polizia Stradale. Le forze dell’ordine hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e risalire alle cause che hanno fatto capottare la vettura.

L’incidente ha avuto ripercussioni sulla circolazione stradale. Il tratto interessato, tra gli svincoli di Comacchio e Porto Garibaldi è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi della polizia.