"Grande Fratello", un noto ex vincitore è diventato papà: l'annuncio dolcissimo tramite i social ha commosso tutti

La produzione del “Grande Fratello” è già al lavoro per la sesta edizione del programma, che con ogni probabilità partirà il prossimo autunno. Da qualche anno, Canale Cinque ha deciso di trasmettere unicamente la versione “Vip”, che si è indiscutibilmente rivelata un clamoroso successo. Lo scorso marzo, Tommaso Zorzi veniva incoronato vincitore dell’edizione 2021, battendo l’ex velino Pierpaolo Pretelli.

Moltissimi sono i personaggi che, attraverso il noto programma, hanno acquisito fama e notorietà. In particolare, per il pubblico è impossibile dimenticare i volti degli ex vincitori, specie di quelli che hanno vinto le edizioni più chiacchierate. E’ il caso di un ex partecipante che, dopo aver trionfato al “Gf 11”, ha deciso di intraprendere la carriera attoriale: soltanto poche ore fa, l’ex gieffino ha confessato di essere diventato papà.

“Grande Fratello”, il noto vincitore diventa papà: la dedica dolcissima – FOTO

Andrea Cocco, il giovane italo-giapponese che aveva trionfato al “Grande Fratello 11”, è diventato papà solamente poche ore fa. All’epoca, il concorrente aveva intrapreso una storia d’amore con la coinquilina Margherita Zanatta, dalla quale si era tuttavia separato qualche anno dopo. Andrea, la cui bellezza dai tratti orientali aveva stregato chiunque, ha sfruttato la popolarità data dal reality per inseguire il sogno di fare l’attore.

Suo figlio Massimo Girolamo Cocco è nato questa mattina, ed è il frutto dell’amore con la compagna Teresa, su cui non si hanno praticamente notizie. “Spero che Tu mi possa insegnare ad essere un buon padre. Mi sento già perso, ma so che farò di tutto per essere alla tua altezza“: questa la dedica commovente del neo-papà.

L’undicesima edizione del “Grande Fratello” era stata una delle più seguite. Andrea, che vinse contro il compagno d’avventura Ferdinando Giordano, si era indubbiamente distinto per la propria compostezza ed eleganza, nonché per la classe innata.