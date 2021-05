La fantastica ex gieffina ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram e i fan sono andati completamente fuori di testa!

L’amatissima showgirl ha condiviso con il suo 1,1 milione di followers una foto scattata dopo pranzo: il fisico di Guendalina ti stende!

La Tavassi indossa un corto maglioncino nero, un paio di jeans strettissimi, i sandali con un piccolo tacco, una borsa piuttosto semplice ed una cinta sui fianchi: il suo look ti manda al manicomio.

Nella didascalia ha scritto: “Ecco le fantastiche foto del dopo pranzo di oggi fatte da mio fratello, che non gli andava per niente“.

Siete curiosi di vedere il post più cliccato di sempre?

Guendalina Tavassi è semplicemente da ammirare: ogni giorno sempre più bella!

Visualizza questo post su Instagram

La bellissima Guendalina Tavassi, circa tre ore fa, ha deliziato i suoi fan di questa foto da urlo: il riscontro positivo che ha avuto è stato enorme!

Il post conta infatti già quasi 30.000 mi piace e più di 330 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti, apprezzamenti, elogi e lusinghe da parte dei fan più affiatati.

Tra i messaggi degli utenti, che la seguono sempre con stima e affetto, si legge: “Il tuo lato B è fatto al compasso“, “La donna e la mamma più bella del mondo, sei stupenda Guenda“, “Oltre ad essere una bellissima donna, complimenti…hai un fondo schiena da incorniciare“, oppure “Sei fatta con il pennello da un artista“.

Guendalina resta sempre la numero uno: l’Italia la ama!