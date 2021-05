“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 17 maggio: Agnese è gelosa

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 maggio: Agnese nota una conferta affinità tra Armando e Gloria.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Gloria cedere all’emozione e raccontare ad Armando tutta la verità su Stefania. La capocommessa ha infatti trascorso troppo tempo in compagnia con la figlia per non sentire il desiderio di rivelarle la sua vera identità. Ludovica, nel frattempo, è sempre più preoccupata per Marcello e ne parla con Salvatore. La Brancia ha un piano per liberare il Barbieri di prigione, ma per farlo ha bisogno dell’appoggio di tutte le persone che più tengono a lui.

Leggi anche -> Regina Elisabetta: il look dell’ultima uscita nasconde un messaggio per Filippo

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 maggio: Marta riceve una telefonata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Leggi anche -> Buongiorno, Mamma: anticipazioni prossima puntata martedì 18 maggio

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che ad Agnese non sfuggirà la confidenza che è venuta ad instaurarsi tra Armando e Gloria. I due parlano spesso sul luogo di lavoro, scambiandosi sorrisi e consigli. La sarta sarà immediatamente gelosa di questo nuovo rapporto. Ludovica informerà invece Armando e Salvatore dell’iniziativa che ha intrapreso per aiutare Marcello ad uscire di prigione.

Leggi anche -> Kate Middleton, icona di stile. Tutto quello che c’è da sapere sul suo nuovo look

Al Paradiso, intanto, Vittorio affronterà l’ennesimo scontro con Dante, mentre Marta riceverà una chiamata che potrebbe cambiarle la vita. Il rapporto tra i coniugi Conti è ancora fortemente instabile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Dalle anticipazioni sappiamo infine che, grazie all’aiuto di Nino, Rocco riceverà un’inaspettata proposta di lavoro. Il magazziniere sarà infatti contattato dal direttore sportivo di un’importante squadra ciclistica.