Jasmine Carrisi, favolosa in azzurro blocca Instagram: il top è trasparente – FOTO

Jasmine Carrisi, figlia d’arte di Al bano e Loredana Lecciso, stupisce su Instagram. Splende con il top in satin, ma non indossa il reggiseno: esplosione di sensualità

Sulle orme di Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi si sta creando progressivamente uno spazio nel mondo della notorietà, e sono in molti a notare la meravigliosa somiglianza con la madre. Ormai vera e propria influencer affermata, su Instagram conquista sempre più seguaci, per un numero che al momento si stabilizza a 95 mila follower.

Proprio a causa del suo successo, a volte è bersaglio degli haters, che non risparmiano insulti e critiche, indirizzate alla sua disinvoltura. Forte e determinata, ma soprattutto promettente, la giovane stella del web non viene scalfita dai “leoni da tastiera”, e prosegue per la sua strada con il sostegno dei suoi ammiratori.

Un percorso che si fa sempre più interessante, e dopo le già ammirate esperienze intraprese, sembrerebbe in arrivo anche una clamorosa novità.

Jasmine Carrisi, baciata dal sole illumina il web

Fierissima e baciata dal sole, Jasmine Carrisi illumina il web la sua immagine in una serie di scatti che incantano i fan. In molti non possono fare a meno di notare la strabiliante somiglianza che la accumuna alla madre, evidente nei suoi tratti e nel fascino che la contraddistingue.

Particolarmente esibito nei look più semplici, come quello indossato nell’ultimo post, che ne esalta l’incredibile bellezza. I capelli scalati sono raccolti in una coda alta, con la frangia e incorniciare lo sguardo azzurro lucente dell’influencer. Abbinato ad esso, il top in satin indossato senza reggiseno, per un’esplosione di sensualità.

Il tessuto conferisce un tono di eleganza a un outfit decisamente urban, rendendo sofisticato anche i pantaloni della tuta. Semplice, fresca e bellissima, Jasmine Carrisi conquista gli utenti, collezionando like e ammirati complimenti.

Molto amata dai fan, sembrerebbe che stia riservando pe loro una grande sorpresa: dopo l’uscita di “Ego“, singolo di esordio che ha riscosso notevole successo, potrebbe essere in previsione la pubblicazione di un album.