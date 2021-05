Grande ritorno di fiamma ad Hollywood che nessuno si sarebbe più aspettato, qualcuno però non sembra aver gradito la rivelazione pubblica.

154 milioni di follower in costante crescita quotidiana ed una popolarità alle stelle per la cantante, ballerina e discografica Jennifer Lopez. Non si placa la sua attività nel settore musicale nonostante la pandemia in corso, molto insistenti inoltre anche le collaborazioni nel settore dei brand di lusso.

Solo ieri si è infatti prestata come volto per la nuova campagna del marchio di calzature DSW Designer Shoe Warehouse, meravigliosa e aitante a 50 anni forse di più rispetto al suo debutto come artista.

Ma JLo fa parlare di sé anche per la sua vita sentimentale tornata precipitosamente alla ribalta dopo alcune foto che la vedono assieme all’attore Ben Affleck, suo ex compagno tra il 2002 ed il 2004. Dopo 17 anni di separazione sono stati infatti paparazzati dopo aver trascorso insieme un weekend in Montana.

Non ci sono conferme o smentite da parte dei due interessati ma le voci sono insistenti e i fan non attendo altro che vederli insieme felici come un tempo.

Le parole di Jennifer Garner sulla coppia Lopez-Affleck