Laura Pausini: la FOTO da bimba per festeggiare i suoi 47 anni. Gli auguri vip

Laura Pausini spegne oggi, 16 Maggio, 47 candeline. Un’annata importante quella che ha concluso ultimamente. Tanti successi per una delle artiste più famose del mondo musicale italiano, un vero orgoglio nazionale. Molti auguri per lei, anche da super vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

“Non lo so io che destino è il tuo”. Così recita un verso della celebre canzone Io sì (Seen) che ha portato Laura Pausini a ottenere una nomination per miglior canzone originale agli ultimi premi Oscar 2021 e a vincere un Golden Globe nella medesima categoria. Se proprio di destino vogliamo parlare, il suo, invece, lo conosciamo benissimo. E’ l’interprete italiana più conosciuta al mondo, un autentico tesoro nazionale, un orgoglio per tutti gli italiani che l’hanno vista fiorire in quasi 30 anni di carriera quando, acerba e timidissima, vinse nel 1993 il Festival di Sanremo con il brano La Solitudine.

Ora calca i palchi più prestigiosi del panorama musicale internazionale. Nonostante non sia riuscita a sollevare la prestigiosa statuetta degli Academy Awards, ha raccolto la stima e l’affetto di tutto il pubblico che, invece, ha scelto lei come personale vincitrice. Laura was robbed (Laura è stata derubata), è il messaggio ricorrente sui social del prestigioso premio. Sorpassata scandalosamente anche ai David di Donatello in un mare di polemiche. La cantante, però, guarda avanti e oggi taglia un importante traguardo. Spegne 47 candeline: ecco come ha festeggiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Baby K è tornata: pronta a far ballare tutti quest’estate – VIDEO

Laura Pausini: la foto tenerissima per il suo compleanno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

DAI UN’OCCHIATA ANCHE A -> Maneskin all’Eurovision: la posizione in classifica. Bookmakers scatenati

Laura Pausini ha scelto una foto molto tenerea per festeggiare il suo compleanno su Instagram con i suoi fan. L’immagine la ritrae bambina, un taglio a scodella con frangettona, tipico degli anni ’70 e lei, sorridente, su una piccola bicicletta. Scrive in didascalia: “La bicicletta ti ha portato dove volevi andare, Laura? Questo gli altri non lo sanno. #iosi. Tanti Auguri a me”.

NON PERDERTI ANCHE -> Nino D’Angelo: novità in famiglia. La rivelazione sorprendente

Tanti successi non solo in campo musicale ma anche sul fronte personale. A celebrare questa data ci saranno con lei il compagno, il produttore artistico e chitarrista Paolo Carta, e la loro piccola bimba, Paola (8 anni), la sua più grande ammiratrice.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Pioggia di auguri per la Laura nazionale, molti anche da volti conosciuti del panorama dello spettacolo. Ambra Angiolini le scrive un messaggio toccante: “Buon compleanno, Laura e grazie per aver tolto ‘im’ da ‘possibile’ “. Auguri anche dai colleghi Elisa, Giorgia, Levante, Aiello, Emma Marrone, Paola Iezzi. Antonella Clerici scrive: “Auguri… a te e a quella bicicletta che ti ha fatto trovare la tua strada”. Si uniscono al momento anche Miriam Leone, Elena Sofia Ricci, Nicoletta Romanoff, Andrea Delogu, Rossella Brescia, Matilde Brandi.