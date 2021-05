Mara Venier, clamorosa batosta: notizia davvero inaspettata

Mara Venier, clamorosa batosta per “Domenica In”: un’ospite si sente male e decide di declinare l’invito della conduttrice. I dettagli

Come di consueto, Mara Venier terrà compagnia ai telespettatori di Rai 1 con l’appuntamento di “Domenica In“. Il talk show, che si fermerà il prossimo 27 giugno per le vacanze estive, continua ad appassionare milioni di italiani, che probabilmente dovranno dire addio all’amata conduttrice. Mara, poco tempo fa, aveva infatti comunicato che questa edizione sarebbe stata l’ultima. Tuttavia, non è detto che la sua decisione non possa essere rimessa in discussione. Anche oggi, la trasmissione ospiterà moltissimi vip che si racconteranno nello studio della regina di Rai 1. Tuttavia, è di pochi minuti fa l’annuncio clamoroso della presentatrice stessa: “Il collegamento è saltato, si sente stanca“.

Tra gli ospiti speciali della corrente puntata di “Domenica In“, ci sarebbe dovuta essere anche la nota attrice Sophia Loren, che durante l’ultima edizione dei David di Donatello ha conseguito l’ennesimo successo. La Loren ha infatti vinto il riconoscimento come “miglior attrice protagonista” per il film “La vita davanti a sé”. L’appuntamento nel talk show di Rai 1 sarebbe tuttavia stato annullato per motivi di salute.

“Il collegamento è saltato perché si sente stanca. Mi ha detto: ‘Mara, te lo devo’”: questo il resoconto della Venier. Senza dubbio, la conduttrice avrà in ogni caso il suo bel da fare: tra gli ospiti previsti per quest’oggi ci sono infatti Ermal Meta, Sandra Milo e Alvaro Soler.

La Loren ha tuttavia sottolineato a Mara la propria volontà di prendere parte a “Domenica In”. Con ogni probabilità, se le condizioni dell’attrice miglioreranno, il pubblico la vedrà su Rai 1 nell’appuntamento di domenica prossima.