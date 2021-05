Maria De Filippi: è lei la vera vincitrice di Amici. Concorrenza surclassata

Maria De Filippi e il suo talent Amici hanno segnato nuovamente un trionfo per Mediaset in termini di ascolto. Come hanno risposto le reti avversarie? Scopriamo i dati di ascolto di sabato 15 Maggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Nessuna grossa novità in termini di ascolto per il sabato sera appena trascorso. Il talent show Amici di Maria De Filippi ha monopolizzato gli ascolti delle ultime settimane. Non ci si poteva aspettare un risultato diverso per la super attesa finale che ha visto salire sul gradino più alto del podio Giulia Stabile.

La controprogrammazione non ha visto nessun grosso nome scendere in campo, probabilmente per risparmiare cartucce in tempi più strategici. Su Rai 1 è stato trasmesso il tv movie Io non mi arrendo per la regia di Enzo Monteleone, interpretato da Beppe Fiorello, Elena Tchepelava e Massimo Popolizio. Racconta le vicende drammatiche ispirate alla figura del poliziotto Roberto Mancini che portarono allo svelamento di rifiuti tossici in Campania.

Su Rai 2 è andato in onda in prima visione tv il decimo episodio della terza stagione del telefilm F.B.I. Rete 4 ha risposto con il meraviglioso lungometraggio del 2008 Changeling, con Angelina Jolie, diretto da Clint Eastwood, basato sulla storia vera di un bambino rapito e di una madre non creduta quando gli viene riconsegnato un ragazzino che non era il suo.

Rai 3 ha trasmesso Sapiens Un solo pianeta – Sesso: istruzioni per l’uso. Italia 1 ha allietato i più piccoli con il terzo capitolo del film di animazione Madagascar.

LEGGI ANCHE -> Amici 2022, chi saranno i giudici della prossima edizione? I nomi pazzeschi

I dati di ascolto di Sabato 15 Maggio 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radiocorriere Tv (@radiocorrieretv)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Veronica Peparini strega in rosso per la finale di “Amici”, femminilità allo stato puro – FOTO

Come previsto, la finale di Amici di Maria De Filippi ha fatto il botto. Canale 5 ha rapito 6.667.000 spettatori con uno share del 33.5%.

Non male il film di Rai 1, Io non mi arrendo, che, nonostante la concorrenza agguerrita ha conquistato 2.253.000 spettatori pari al 10.5% di share.

La prima tv di Rai2 che ha trasmesso F.B.I. ha raccolto 1.163.000 spettatori (pari al 4.8%)

NON PERDERTI ANCHE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

I bimbi avranno scelto sicuramente Italia 1 che ha trasmesso Madagascar 3 – Ricercati in Europa per un totale di 838.000 spettatori (3,5% di share).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ѕceɴeѕ ғroм мαdαɢαѕcαя 🎬 (@madagascarmovie)

Non troppo bene i film trasmessi dalle altre reti, sicuramente perchè datati e già visti dal pubblico. Su Rete4 Changeling totalizza 543.000 spettatori (2.5%). Su La7 abbiamo visto Jerry Maguire (396.000 spettatori con l’1.8% di share). Hancock su Tv8 è stato guardato da 368.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Inganno d’Amore è stato seguito da 503.000 spettatori con il 2.1%.