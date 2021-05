Matilda De Angelis, rivelazione sconcertante: le sue dure parole

Matilda De Angelis, grandissima attrice di cinema italiano e internazionale, ha da poco fatto una rivelazione sconcertante a proposito di se stessa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

La famosa e bellissima attrice Matilda De Angelis ha fatto una dichiarazione sconcertante e inaspettata a proposito di se stessa. Si è raccontata dopo aver vinto il David di Donatello per il ruolo da protagonista nel film “L’incredibile storia dell’isola delle rose” del regista italiano Sydney Sibilia, che è stato lanciato su Netflix. Inoltre la De Angelis ha avuto una parte importante e decisiva nella serie tv di Sky “The Undoing”, recitando al fianco di mostri sacri del cinema di Hollywood come Nicole Kidman e Hugh Grant, per un thriller psicologico da divorare tutto in una sera anche se dura per ben 6 puntate.

La giovane attrice ha spiegato a “La Repubblica“: “Ogni giorno arrivo sul set pensando di fare schifo. Ai David di Donatello avevo paura di vincere, non potevo essere artificiale. Mi tremavano le gambe e se dovessi vincere 50 volte l’emozione sarà sempre la stessa, come è successo a Sophia Loren”. Infatti proprio com’è successo alla grande attrice napoletana, anche lei era molto emozionata e a malapena riusciva a contenere la tremarella quando ha ricevuto il premio cinematografico.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> David di Donatello 2021. Non c’è pace per Laura Pausini: incredibile scelta

Matilda De Angelis racconta la sua esperienza a Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> David di Donatello, tutti i premiati della serata: chi sono

La De Angelis ha parlato anche della bellissima esperienza sanremese quando per una serata ha accompagnato Amadeus, Fiorello e company nel presentare i cantanti in gara. A proposito del Festival di Sanremo 2021 ha dichiarato: “L’esperienza di Sanremo l’ho un po’ rimossa, è stata troppo. Non ero pronta, lo choc sono stati quelli che ti fermavano per strada, i paparazzi sotto casa, mi ha dato l’opportunità di mostrare un altro lato di me”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

Inoltre in un altro passo dell’intervista a “La Repubblica” Matilda De Angelis ha aggiunto qualcosa di molto dolce su suo fratello Tobia: “È più piccolo e si sta formando, con la sua sensibilità mi distrugge, fa breccia nel mio cuore”.