Le pagelle e il tabellino del penultimo turno di questo campionato di Serie A tra Milan-Cagliari, appena terminato.

E’ terminata a San Siro la gara tra Milan e Cagliari, ultimo posticipo di questa 37esima giornata di Serie A. Mentre il Cagliari era matematicamente salvo già questo pomeriggio quando il Benevento ha pareggiato in dieci uomini contro il Crotone già retrocesso, condannandosi in Serie B; i rossoneri ancora si stanno giocando la qualificazione alla prossima Champions League con la Juventus e il Napoli.

Il pareggio di questa giornata non ha permesso dunque ai rossoneri di festeggiare un posto in Champions e dovranno rimandare alla prossima giornata l’esito per la prossima stagione.

Milan-Cagliari: il tabellino e le pagelle

Il Milan dunque si porta a 75 punti in classifica, come la Juventus mentre il Napoli è sopra di un punto a 76.

Il Cagliari con questo pareggio è a 36 punti, +4 dalla zona retrocessione.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Calabria 6.5 (62′ Dalot 6), Kjaer 6.5, Tomori 6.5, Theo Hernandez 6; Bennacer 6 (62′ Meite 6), Kessie 5.5; Saelemaekers 5.5 (45′ Rafael Leao 6.5), Brahim Diaz 5.5 (57′ Castillejo 6), Calhanoglu 5.5; Rebic 5. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Hauge, Krunic, Meite, Tonali, Mandzukic. All.: Pioli.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno 6.5; Ceppitelli 6.5, Godin 6, Carboni 6.5; Nandez 6.5, Marin 6, Deiola 6, Lykogiannis 6.5; Nainggolan 6.5; Joao Pedro 6, Pavoletti 6. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Rugani, Zappa, Asamoah, Duncan, Cerri, Simeone. All.: Semplici.

AMMONITI: Kjaer, Marin, Carboni, Calabria

ARBITRO: Massa

Nella prossima gara che è l’ultima di questo campionato il Milan giocherà in trasferta domenica prossima contro l’Atalanta alle 15:00 mentre il Cagliari in contemporanea contro il Genoa, in casa.