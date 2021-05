Tragico destino per uno studente diciottenne in provincia di Modena. Il ragazzo in fuga muore dopo essere stato travolto da un furgone.

Uno studente di 18 anni, Riccardo Bellopede, residente a Correggio in Reggio Emilia è stato travolto nello scorso pomeriggio, 15 maggio, da un furgone in corsa. Purtroppo i soccorsi del 118 nonostante il loro tempismo nell’intervenire, non hanno potuto far altro che costatare il decesso del giovane. La tragedia si è consumata in una strada secondaria della località rurale di Magreta, nei pressi di Modena.

Modena, 18enne in fuga: scappa dagli amici poi la morte in strada

Secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine giunte sul posto nella giornata di ieri e dai parenti ed amici che si trovavano lì in quel momento, si sarebbe trattato di un incidente. Si attendono nel frattempo ulteriori e più approfonditi rilievi. Il ragazzo si trovava ad una festa di nozze, durante la quale, intorno alle ore 16 si è allontanato fuggendo scherzosamente dagli altri invitati per evitare di essere colpito da alcuni gavettoni preparati appositamente per la cerimonia.

E’ stato in quel momento che il ragazzo probabilmente non si è accorto di essere giunto in mezzo alla strada. Finendo per essere investito mortalmente da un furgone con alla guida un signore di mezza età residente a Bologna. Il quale pare non avrebbe potuto, anche volendo, arrestare in tempo la corsa ed evitare quanto è seguito.

Un accaduto che lascia sconcerto ed incredulità in tutto il comune in cui viveva il ragazzo. Adesso l’intera frazione e la scuola che Riccardo frequentava, dopo essere venute a conoscenza dell’inspiegabile dramma, si stringono al dolore dei genitori e familiari della giovanissima vittima.