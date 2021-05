Laura D’Amore sempre meravigliosa sui social network: l’ultimo post apparso sul suo profilo ha mandato in visibilio i suoi followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura D’Amore è sempre attivissima sui social network, in particolare su Instagram. La 39enne posta con costanza scatti da capogiro in cui mette in mostra la sua bellezza stupefacente e il suo fisico da sogno. La nota influencer, qualche giorno fa, ha anche pubblicato su Tik Tok uno spot per la compagnia di volo Alitalia.

Le compagnie di volo stanno sicuramente vivendo un momento complicato: la pandemia di coronavirus ha cambiato le abitudini di tutti (gli spostamenti sono stati limitati con grande rigore) e ha scatenato anche una crisi economica. Tralasciando ciò, anche oggi la nativa di Grottaglie ha condiviso un paio di fotografie sui social che sono davvero una gioia per gli occhi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Formidabile”, l’outfit di Carolina Stramare esalta le forme: fisico spettacolare – FOTO

Laura D’Amore, outfit provocante: forme in vista

Per vederla, vai su successivo