Auto si schianta contro il guardrail: ancora una vittima sulle strade del nostro Paese

In un terribile incidente stradale avvenuto ieri in via Tuscolana a Roma, un uomo di 55 anni ha perso la vita. Inutili i soccorsi del 118.

Ennesima vittima sulle strade del nostro Paese. Nel primo pomeriggio di ieri, un uomo di 55 anni è deceduto dopo essersi schiantato prima contro un semaforo e successivamente contro il guardrail all’altezza di un incrocio su via Tuscolana a Roma. Giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far nulla per il conducente della vettura, deceduto sul colpo. Insieme ai soccorsi, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.

Roma, incidente stradale in via Tuscolana: morto uomo di 55 anni

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 15 maggio, un uomo è morto in un terribile incidente avvenuto all’altezza di un incrocio lungo via Tuscolana a Roma.

Leggi anche —> Auto si ribalta e finisce contro il guardrail: tragico incidente sulla superstrada

Leggi anche —> Linciato dalla folla inferocita e scaraventato in un cassonetto: la vicenda – VIDEO

La vittima è Alberto Nardi di 55 anni. Secondo quanto riferito dalla redazione Roma Today, Nardi viaggiava alla guida della sua Hyundai Getz quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura che ha centrato prima un semaforo e successivamente il guardrail che costeggia la carreggiata. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 55enne.

Presso il luogo dello schianto è arrivata l’equipe medica del 118 che ha provato invano a rianimare il conducente della vettura. Per l’uomo, purtroppo non c’è stato nulla da fare: lo staff sanitario ha constatato il decesso, sopraggiunto sul colpo.

Leggi anche —> Incidente mentre lavora in un terreno, morto un uomo: inutile la corsa in ospedale

Per i rilievi di rito è intervenuta la Polizia Locale della Capitale che ora sta cercando di ricostruire la dinamica dello schianto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Non è chiaro ancora per quale motivo, Nardi abbia perso il controllo della propria auto. Una delle ipotesi al vaglio, scrive Roma Today, è quella che il 55enne abbia sbandato nel tentativo di evitare un pedone.