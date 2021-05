Precipita da un ponte per scattare un selfie: ragazzo in gravissime condizioni

Tragedia nel cuore di Roma: un ragazzo di soli 31 anni è precipitato dal Ponte Garibaldi mentre si stava scattando un selfie.

Una tragedia quella registratasi ieri sera intorno alle 20:30 nel cuore di Roma. Un ragazzo di soli 31 anni era intento a scattarsi un selfie e si trovava insieme ad alcuni amici quando per cause ancora da accertarsi sarebbe caduto dal Ponte Garibaldi. Si sarebbe, quindi, schiantato rovinosamente sulla pista ciclabile sottostante.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono sopraggiunti sia la polizia che i sanitari del 118. Disperata la corsa presso l’ospedale San Camillo, dove il 31enne è stato trasportato in codice rosso. Il giovane residente a Napoli, si era recato a Roma per una gita fuoriporta. Le sue condizioni sono gravissime.

È giunto in ospedale in codice rosso ed è stato immediatamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Questo quanto accaduto ieri sera, sabato 15 maggio, al giovane Dario Dessi, 31enne napoletano giunto a Roma con alcuni amici per una breve gita fuoriporta.

Il ragazzo era intento a scattarsi una foto con il cellulare quando sarebbe caduto dal Ponte Garibaldi. Un volo di diversi metri conclusosi sull’asfalto della pista ciclabile sottostante. I presenti, resisi conto della gravità dell’accaduto, hanno subito allertato polizia ed i soccorsi. Il 118 giunto sul luogo della tragedia ha prelevato il giovane trasportandolo in codice rosso presso l’ospedale San Camillo della Capitale.

Su quanto accaduto a Trastevere, a pochi passi dall’Isola Tiberina, riporta la redazione de Il Messaggero, proseguono le indagini atte ad accertare il motivo per il quale il ragazzo possa aver perso l’equilibrio.

Le sue condizioni sin da subito sono state acclarate come critiche dai medici, tanto da rendere necessaria un’operazione d’urgenza.