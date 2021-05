“Hai fatto la etero lesbica”, Rosalinda Cannavò e il duro attacco degli haters – FOTO

Rosalinda Cannavò ha replicato con veemenza agli insulti ricevuti tramite Instagram direct: le accuse degli haters sono pesantissime

Nonostante la storia d’amore con Andrea Zenga proceda a gonfie vele, gli haters non mancano di insultare la bellissima Rosalinda Cannavò, reduce dal successo del “Grande Fratello“. L’attrice siciliana, che ha trascorso anche questo weekend nelle Marche, a casa del suo amato fidanzato, è stata sommersa dalle critiche arrivate tramite Instagram direct. Alcuni utenti, in particolare, non hanno approvato il comportamento che Rosalinda tenne con Dayane Mello, sua migliore amica all’interno del noto reality. La Cannavò, stanca di ricevere insulti, ha postato l’ennesimo messaggio denigratorio ricevuto su Instagram: la sua risposta al veleno ha zittito gli haters.

Rosalinda Cannavò, il duro attacco degli haters: “Tu e quella etero lesbica…” – FOTO

Rosalinda Cannavò, nel corso della sua esperienza al “Grande Fratello”, ha creato un rapporto di amicizia del tutto speciale con la modella Dayane Mello. Quest’ultima, in una delle puntate conclusive dell’edizione, aveva addirittura ammesso di provare un sentimento più profondo per l’attrice, che tuttavia non l’ha mai ricambiata. Ad oggi, nonostante la Cannavò sia felicissima accanto a Zenga, alcuni haters continuano a non comprendere la sua vera personalità.

Tramite le Instagram stories, Rosalinda ha risposto al messaggio di un’utente che è parsa alquanto accanita nei suoi riguardi. “Non mi è piaciuto per niente il comportamento che hai avuto con quella etero lesbica della brasiliana. Poi è arrivato Zenga e sei diventata la brava ragazzina di altri tempi! […] Le por****ie tra uomini e tra donne non le sopporto proprio“: queste le frasi denigratorie rivolte all’attrice, che ha risposto per le rime alle osservazioni dell’utente.

“Sempre più favorevole al Ddl Zan, a questo commento sono rimasta scioccata“: questa la replica di Rosalinda, che non ha rinunciato ad esprimere la propria opinione.