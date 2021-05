Sangiovanni torna sui social: il messaggio per chi lo ha supportato. Vincitore della categoria canto di questa ultima edizione di Amici, ha ripreso il telefono dopo sei lunghi mesi

Sangiovanni è stato uno dei cantanti più amati di questa ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un successo così nessuno lo aveva mai ottenuto prima in questa scuola, ancor prima di mettere piede fuori e cominciare a fare musica tra la gente. Mentre fuori i suoi followers su Instagram crescevano esponenzialmente fino ad arrivare ad un milione, lui dentro lavorava per riuscire ad arrivare alla finale del programma.

Sangiovanni torna sui social dopo il suo secondo posto: “Grazie di tutto”

Sangiovanni ieri si è giocato la finale insieme a Giulia, Aka7seven, Alessandro e Deddy, e alla fine è arrivato a conquistare un meritato secondo posto dietro Giulia che ha sollevato la coppa della vittoria. Dopo sei lunghi mesi, il cantante si è rappropriato del suo cellulare e ha scoperto del successo ottenuto durante le ultime settimane, dell’affetto che gli è arrivato e di tutto il sostegno che gli è stato dato.

“Dopo sei mesi…” scrive, annunciando così il suo ritorno in una storia di Instagram. Poi aggiunge: “Grazie di tutto“. Tre semplici parole che racchiudono tutta la gratitudine che ad oggi prova per il sostegno che i suoi fans gli hanno mostrato in questi mesi.