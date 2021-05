“Meravigliosa” Stefania Orlando, eleganza insuperabile: il look che conquista tutti – FOTO

Stefania Orlando, eleganza senza precedenti su Instagram. Il look della showgirl che lascia di sasso i fan, tra fascino e sensualità: bellezza magnetica

A due settimane dalla pubblicazione del video di “Babilonia“, che su YouTube ha già totalizzato più di 327 mila visualizzazioni, Stefania Orlando continua a stupire i suoi fan.

Classe ed eleganza sono le qualità indiscusse di una delle showgirl più apprezzate del momento, che dopo la proficua partecipazione al Grande Fratello Vip, sta ottenendo la sua rivincita in termini di successo.

E se con gli abiti di Ivan Iaboni, sfoggiati nel videoclip del suo nuovo singolo, il risultato è semplicemente favoloso, si supera nell’ultimo scatto su Instagram, per un’esplosione di sofisticata sensualità.

Il look da sera esibito nell’ultimo post lascia di sasso i fan, e il confronto a cui vengono sottoposti dalla conduttrice stupisce ancora di più.

NON PERDERTI ANCHE -> X Factor 2021: rivelati i giudici della prossima edizione, che nomi…

Stefania Orlando, classe ineguagliabile: strepitosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Aurora Ramazzotti nella sua “rubrichetta” non ha dubbi: “L’unica strada è Lourdes” – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Jennifer Lopez e Ben Affleck allo scoperto: il commento dell’ex moglie dell’attore

Stefania Orlando delizia i fan su Instagram con un outfit di suprema eleganza per la loro ammirazione. Lo scatto, che riscuote immediata reazione, la ritrae in un mini dress monospalla in paillettes azzurre, con dettaglio in tulle tono su tono sulla scollatura.

Illuminata nell’iridescenza dell’abito, che le permette di esibire le infinite gambe toniche, splende di puro fascino senza eguali. Le décolleté dorate sono in abbinamento per un risultato assolutamente glam, ad aggiungendo classe al suo strepitoso look. Nulla è lasciato al caso, ed anche l’acconciatura ed il make up sono curati nei minimi dettagli.

La chioma bionda scende in delicate onde, ed il suo sguardo è intensificato da un perfetto contorno occhi in un effetto decisamente magnetico. L’unico termine per definirla in questa luccicante veste è “perfezione”, ma la showgirl sa sottoporsi al giudizio dei fan anche in totale semplicità.

La descrizione al post è infatti una domanda diretta: “Ieri ho messo una foto senza make-up, ma voi come mi preferite, nature o più sofisticata?“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Ma basta osservare la sua autentica bellezza priva di costruzioni, per accorgersi di quanto possa splendere di naturale luminosità. Tripudio di like per entrambi gli scatti, e si conferma di nuovo una delle donne più amate del mondo dello spettacolo, in qualsiasi versione.