Ufo, il VIDEO degli alieni: il Pentagono afferma: “Immagini autentiche”

Gli alieni sono tra noi: ormai restano pochi dubbi al fatto che non siamo soli nell’universo. Il Pentagono ha confermato la veridicità delle immagini di un video diffuso nel 2019

È stato filmato un incontro ravvicinato del “terzo tipo” durante un’esercitazione dei militari della Marina statunitense nel mare che bagna San Diego. Colui che ha messo in circolazione questo video è un documentarista e ricercatore molto noto chiamato Jeremy Corbel. Nel filmato un oggetto di forma sferica segue a vista una nave da guerra americana, la USS Omaha. Questo è già il secondo video girato durante le esercitazioni militari del 2019 ed è stato fatto dall’equipaggio della nave.

Il Pentagono ha affermato che si tratta di “immagini autentiche” del video degli alieni. L’oggetto sferico si avvicina alla nave per poi inabissarsi: “Guarda, si avvicina… ora si è inabissato!”, questo l’audio che si sente nel video.

Il VIDEO degli alieni diffuso dal ricercatore Jeremy Corbel

Inoltre un ex ufficiale proprio del Pentagono Luis Elizondo ha affermato che gli alieni a bordo degli Ufo siano in grado di navigare in cielo, inabissarsi sotto acqua e di viaggiare nello spazio. Lo studioso ed ex della sede del Dipartimento della Difesa degli USA sfrutta appunto il suo essere stato parte del Pentagono per analizzare gli oggetti non identificati. Jeremy Corbell ha dichiarato inoltre che una tv a stelle e strisce, la Fox 8, ha, dopo la diffusione del video, cercato l’ufo senza però rinvenirlo.

In uno dei diari di bordo è stato scritto che un oggetto volante non identificato ha seguito un cacciatorpediniere per novanta minuti. Le immagini del filmato diffuso sono state girate con un cellulare in una delle zone di massima sicurezza, la Combat Information Center, dove proprio gli smartphone sarebbero vietati.

Il filmato è stato girato durante un’esercitazione militare che comprendeva tre navi da guerra che navigavano nei mari di San Diego. Sarebbero vari Ufo che avrebbero seguito le imbarcazioni dei militari americani.