“Uomini e Donne”, l’annuncio spiazza tutti: potrebbe saltare il matrimonio

“Uomini e Donne”, una nota coppia del programma ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate: potrebbe saltare il matrimonio

Sossio e Ursula hanno affrontato un percorso di alti e bassi all’interno della trasmissione “Uomini e Donne“. I due, che si conobbero in studio qualche anno fa, decisero di abbandonare insieme il programma per tentare di vivere il loro amore lontani dalle telecamere. L’esperienza a “Temptation Island”, tuttavia, aveva portato la coppia ad una clamorosa rottura.

Dopo qualche mese, il cavaliere e la dama si erano nuovamente ritrovati all’interno dello studio televisivo, dove si erano giurati amore eterno. Ad oggi, Sossio ed Ursula hanno formato una splendida famiglia, coronata dall’arrivo della loro piccola Bianca. Le dichiarazioni della Bennardo, tuttavia, non fanno ben sperare i fan: i due, che dovrebbero sposarsi a breve, hanno confessato un’incompatibilità caratteriale alquanto problematica.

“Uomini e Donne”, Ursula e Sossio in crisi? Le sconvolgenti dichiarazioni

In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Ursula Bennardo ha confessato le problematiche interne alla relazione con Sossio Aruta, celebre ex cavaliere del programma. “A volte non andiamo d’accordo, Sossio è l’opposto di quello che avrei voluto“, ha ammesso l’ex dama, che in precedenza aveva già parlato delle frequenti incomprensioni con il papà di sua figlia.

Le differenze caratteriali, tuttavia, non sembrano scalfire il profondo sentimento che lega la coppia. “Ci amiamo tantissimo” – ha proseguito la Bennardo – “Non sappiamo stare l’uno senza l’altra“. Per i fan della coppia, la preoccupazione più grande resta il matrimonio: i due riusciranno a mettere da parte i litigi e a coronare il loro amore?

Stando a quanto affermato da Ursula, il matrimonio è più che confermato. “Il rito sarà civile, all’aperto“, ha asserito l’ex dama, che in passato fece di tutto pur di conquistare il suo futuro marito.