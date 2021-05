Uomini e Donne anticipazioni 17 maggio: l’outing spiazza tutti

Uomini e Donne anticipazioni 17 maggio: Armando manda nuovamente in tilt lo studio. Maria De Filippi perde la pazienza

Giornata di sfilata a Uomini e Donne. La prima ad entrare in studio sarà Gemma che, illusa da Alfo Farella, si esibirà in una sfilata che farà molto discutere perché considerata troppo spinta. Tina Cipollari, ovviamente, sarà la prima ad accusarla e a scaglairsi contro di lei.

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi

Nicola difenderà Gemma e a questo punto scatterà, gli chiederà di smetterla di mettersi sempre in mezzo a quello che riguarda Gemma e successivamente gli chiederà spiegazioni sul suo orientamento sessuale. A questo punto, il cavaliere si mostra molto risentito e conferma di non essere omosessuale, non per altro, ma perché questo significherebbe che sta prendendo in giro le donne del parterre femminile e la redazione.

Armando continuerà a stuzzicare Nicola per sapere la verità sul suo conto e a questo punto deciderà di intervenire Maria De Filippi, che ricorderà ad Armando di aver provato a prendere lui in primis in giro la redazione in tanti anni, nel corso del suo tempo trascorso come cavaliere del programma.