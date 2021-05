Molti gli occhi puntata su di lei per la finale di “Amici 20” dove si è presentata con uno splendido abito rosso fiammante. i fan hanno apprezzato molto.

Solo poche ore fa si è conclusa la finalissima di “Amici 2021” con la vittoria di Giulia Stabile della squadra formata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Un traguardo importantissimo per la ballerina che si pensava fin da subito avrebbe ottenuto il secondo posto dopo Sangiovanni.

Felicissime invece le sue maestre che da sempre l’hanno spalleggiata per la sua bravura, soprattutto la Peparini che è apparsa visibilmente commossa dopo la proclamazione. La maestra di ballo si è presentata in studio per la diretta con uno splendido abito lungo color rosso Ferrari, le spalline sottili ed il rossetto in tinta.

Make-up realizzato per l’occasione da Enzo Piscopo che già più volte si è occupato della sua messa in piega con un restyling pazzesco. Molti i fan della docente che si sono complimentati con lei per il look davvero azzeccato e che ne ha messo in risalto ancora di più la femminilità spiccata ed il fisico statuario.

Veronica Peparini, vita lavorativa e privata

