Wanda Nara come al solito e’ una bomba: “Qualcosa di incantevole” FOTO

La moglie di Icardi pubblica un post dove mostra una novità ai suoi followers e lo fa sfruttando la proverbiale bellezza che la contraddistingue.

La bellissima Wanda Nara è sempre più seguita su Instagram. E’ diventata, ormai, un vero e proprio fenomeno mediatico e da modella si è trasformata in una vera e propria influencer.

Non solo, a quanto pare ha qualche novità da presentare ai suoi followers e lo fa, come sempre, attraverso il suo profilo Instagram che è seguitissimo. Ben 7,7 milioni di followers per lei e ogni giorno con i suoi scatti colleziona migliaia di like e commenti.

La bella Wanda ormai si è trasferita a Parigi dove vive con il suo Mauro Icardi e i loro figli, nonché quelli che l’argentina ha avuto dal suo precedente matrimonio con Maxi Lopez.

Ecco la novità!

L’ ex opinionista del Grande Fratello Vip ha presentato ai suoi seguaci la nuova linea di cosmetici Wanda Nara Cosmetics, lanciati proprio sul suo numerosissimo profilo.

In questo post mostra in primo piano il suo volto e il decolleté, poi in quello successivo un video mentre si fa truccare con i prodotti da lei ideati.

In spagnolo annuncia la novità ai suoi followers e in bio inserisce il link della linea che è già sold out!