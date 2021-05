Akash Kumar furioso contro Ilary Blasi: “Non c’è rispetto per me”

All’Isola dei Famosi, l’ex naufrago Akash Kumar, si è presentato in studio e ha scatenato una polemica contro Ilary Blasi: cosa sarà successo tra i due?

Akash Kumar è stato uno dei concorrenti più discussi di questa ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Arrivato in Honduras ha scatenato subito la polemica dei telespettatori, un po’ per i suoi atteggiamenti e un po’ per ciò che è venuto fuori da un po’ di indagini che sono state fatte sul suo conto. Tommaso Zorzi, nel suo ruolo di opinionista, ha provato ad indagare ma non ha ottenuto i risultati sperati e si è ritrovato contro il naufrago per il resto del suo percorso.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, Akash Kumar si scaglia contro Ilary Blasi

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Isola dei Famosi, un naufrago perde le staffe. A Playa Reunion è il caos

Akash, indispettito da quello che stava succedendo in Italia, chiese di essere nominato e poi eliminato. Una volta tornato a casa, è stato ospitato in studio da Ilary Blasi per diverse puntate. Tutto sembrava andare bene, fino a questa sera. Quando Ilary lo ha presentato ad inizio puntata, lui si è rivolto a lei in un modo sgarbato: “Io stasera non volevo neanche venire, sono venuto qua solo per dire che mi avete mancato di rispetto, ma ora posso pure andarmene”. Proprio quando stava per alzarsi, Ilary gli ha chiesto di non fare queste scene e di restare, e che poi ne avrebbero parlato più tardi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il web a quel punto è impazzito, tutti sono curiosi di sapere: cosa è successo tra Ilary e Akash di così tanto grave da portarlo a dire una cosa del genere durante la diretta? E perché quest’ultimo l’ha accusata di avergli mancato di rispetto? Non ci resta che aspettare il continuo della puntata per vedere se troveranno un modo di chiarire questa situazione.