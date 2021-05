Anna Tatangelo stupisce ancora. Il regalo della domenica su Instagram fa gelare il sangue: bellezza e sensualità allo stato puro

Anna Tatangelo continua a spopolare in musica e sui social. La cantante di Sora con il suo sound rinnovato infiamma gli animi e non solo e questa nuova versione di sé stessa piace moltissimo. Ieri è stata ospite di Francesca Fialdini, nel pomeriggio di Rai 1 nel programma “Da noi a ruota libera” e lady Tata ha parlato molto della sua nuova vita.

Si è lasciata andare a particolari inediti raccontando come il lockdown l’abbia aiutata a riscoprire le sue passioni, tra le quali la danza. “Quest’ultimo anno mi ha aiutato a riscoprirmi e a lavorare su me stessa. Cerco di prendere il buono dalle situazioni ed è quello sto facendo”.

Poi c’è suo figlio, Andrea, che lo scorso marzo ha compiuto 11 anni, nato dall’amore con Gigi D’Alessio. Per la cantante è tutto, il suo “punto più stabile in assoluto” che le ha permesso anche di riscoprire la musica, guardandola con occhi diversi e ricominciando a divertirsi in musica.

Andrea è, in un certo senso, colui che sta dietro alla nuova Anna Tatangelo e che la consiglia. “Il singolo Serenata l’ha scelto lui – ha svelato – Mi ha detto che avrei dovuto stare al passo con i tempi, che avrei dovuto ballare e farlo un po’ in stile TikTok”.

