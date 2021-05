La cantante ligure ha pubblicato uno scatto su Instagram dove mostra il suo fascino e il suo stile dietro un paio di occhiali da sole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Annalisa Scarrone è una delle voci più amate in Italia, bella e talentuosa si contraddistingue per le sue doti canore e non solo, infatti non molti sanno che la rossa savonese è anche laureata in Fisica.

E’ diventata famosa per la sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi dove ha partecipato nel 2011, classificandosi seconda e ottenendo il Premio della Critica.

Successivamente ha preso parte più volte al Festival di Sanremo ottenendo a ogni partecipazione un buon riscontro da pubblico e critica ma non riuscendo mai a vincere la kermesse canora più prestigiosa d’Italia.

Fascino e stile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Cecilia Rodriguez vuota il sacco su Antonino Spinalbese e sugli ex di Belen

Anche su Instagram è molto amata con 1,5 milione di fans che la seguono costantemente e non si perdono neanche uno scatto dove esalta la sua bellezza mozzafiato.

In questo ultimo post si è contraddistinta per il suo fascino indossando un paio di occhiali che sponsorizza e una maglia azzurra attillata che risalta le sue forme.

Dopo l’ultima partecipazione al Festival di Sanremo è uscito il suo ultimo lavoro Nuda10 che ha già conquistato tutti.

Inoltre sarà Annalisa a cantare l’inno di Mameli durante la finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Atalanta e Juventus.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Aurora Ramazzotti vittima degli haters, volano pesanti insulti. Non si può continuare così

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Intanto sotto all’ultimo post ha collezionato quasi 40 mila likes e centinaia di commenti di complimenti e apprezzamenti.