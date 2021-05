Sale a 9 il numero delle vittime dell’aggressione jihadista di domenica (16 maggio). La notizia è stata confermata dalle fonti locali.

Ennesima tragedia nel Burkina Faso, dove almeno 9 persone hanno perso la vita in un attacco jihadista nel nord del Paese. La cifra delle vittime è stata confermata dalle fonti locali, rilasciate questo lunedì 17 maggio. Secondo quanto riporta The Economic Times, l’aggressione è avvenuta domenica mattina (16 maggio). In merito, un funzionario locale ha precisato all’Agence France Presse che “l’attacco è avvenuto intorno alle 9:00, mentre uomini del villaggio e alcuni volontari stavano partecipando a una riunione strategica a seguito di una serie di incidenti e attacchi nell’area.”

Attacco jihadista: le identità delle vittime

Stando alla versione del funzionario locale riportata dall’agenzia di stampa francese, l’aggressione ha colpito un villaggio nel nord del Paese, vicino alla città di Pissila, dipartimento del Burkina Faso situato nella Provincia di Sanmatenga. Tra le 9 vittime dell’attacco di domenica c’è anche il capo tradizionale e tre volontari della difesa civile. Altre tre persone sono ancora disperse.

In merito, un agente di polizia locale, ha confermato in condizione di anonimato a Xinhua News Agency il bilancio provvisorio dei morti, precisando ulteriori informazioni: “alcuni uomini armati non identificati domenica ha attaccato la posizione del VDP nel villaggio di Palsegue.” I VDP – Volunteers for the Defense of the Homeland – è un’organizzazione creata nel 2019, adibita alla difesa anti-jihadista del Paese. I principali epicentri della violenza del jihad sono il nord e l’est del Burkina Faso. Il più recente risale allo scorso 26 aprile di quest’anno, con la cattura e l’omicidio dei giornalisti spagnoli David Beriáin e Roberto Fraile e dell’irlandese Rory Young.

Le reclute VDP ricevono nelle prime due settimane un addestramento militare, necessario per lavorare affianco alle forze di sicurezza. Tra le principali mansioni dei volontari rientrano i compiti di sorveglianza, scorta e/o reperimento di informazioni.

