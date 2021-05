“Beautiful”, anticipazioni puntata 18 maggio: un sogno per Sally

Beautiful, anticipazioni 18 maggio: Steffy e Ridge vogliono rendere indimenticabili gli ultimi mesi di vita di Sally.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Wyatt tornare da Sally per assisterla nei suoi ultimi giorni di vita. Lo Spencer ritiene che la Spectra abbia bisogno di tutto l’aiuto possibile: per questo ha finto di lasciare Flo per tornare con lei. Katie è contenta di vedere i due di nuovo riuniti, ma si sente anche terribilmente in colpa per aver infranto la promessa fatta alla stilista. Anche Ridge e Steffy, infatti, sono venuti a conoscenza delle condizioni della stilista e stanno facendo di tutto per aiutarla.

Beautiful, anticipazioni 18 maggio: Katie elogia Flo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Sally, totalmente ignara di quante persone sono attualmente a conoscenza del suo segreto, racconterà a Wyatt dei cambiamenti avvenuti in ambito lavorativo. Ridge e Steffy desiderano infatti realizzare un’intera collezione sulla base dei suoi bozzetti. Lo Spencer accoglierà con entusiasmo la notizia e chiederà alla stilista di andare a vivere con lui. Per Sally è un sogno che diventa realtà.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Katie ringrazierà profusamente Flo per aver spinto Wyatt a tornare da Sally quando ha capito che la situazione della stilista era disperata. Katie tesserà le lodi della nipote anche in altre occasioni, dando prova di essere l’unica delle sorelle Logan ad aver accettato a tutti gli effetti la figlia di Storm all’interno della famiglia.