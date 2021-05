Ennesima morte bianca: operaio perde la vita sul lavoro

Un operaio è rimasto ucciso sul posto di lavoro a Spirano (Bergamo) schiacciato da un camion che stava compiendo retromarcia: indagano i carabinieri.

L’ennesima morte bianca quella registratasi oggi. Un uomo a Spirano (Bergamo) è deceduto dopo essere rimasto schiacciato da un camion che stava facendo retromarcia. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti su cui stanno indagando i carabinieri e l’Agenzia di Tutela della Salute.

Raggiunto dalla redazione di Fanpage avrebbe manifestato il proprio cordoglio il sindaco di Spirano, Yuri Grassello, il quale ha preferito non rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla vicenda per rispetto dei familiari del 53enne.

Si tratta dell’ennesima morte sul posto di lavoro quella registratasi oggi, lunedì 17 maggio, in tarda mattinata a Spirano, provincia di Bergamo.

Un uomo di 53 anni si trovava nel piazzale antistante l’ingresso della ditta De Berg quando all’improvviso sarebbe stato travolto da un camion. Il mezzo pesante era intento a fare retromarcia e per cause ancora da accertare l’autista non si sarebbe accorto dell’uomo schiacciandolo.

Il sindaco del Comune di Spirano, Yuri Grassello, raggiunto dalla redazione di Fanpage, ha dichiarato solo di essere molto dispiaciuto per quanto successo. “Per ora preferisco non rilasciare dichiarazioni e ciò nel rispetto dei famigliari della vittima” avrebbe affermato. Ad indagare ora, i carabinieri e l’Agenzia di Tutela della Salute i quali dovranno accertare l’esatta dinamica dell’incidente ed eventualmente accertarne le responsabilità.

Non appena accortisi dell’accaduto gli astanti hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e l’elisoccorso.

Purtroppo, però, ogni tentativo di salvare la vita all’uomo è stato vano. Il 53enne sarebbe deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate a seguito dello scontro contro il camion.

Nel nostro Paese restano molteplici gli incidenti mortali sul lavoro. Solo ieri un uomo mentre lavorava in un terreno con il proprio trattore è rimasto ucciso schiacciato dal mezzo ribaltatosi.