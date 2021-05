La salma è stata rinvenuta in un quartiere della città: lo hanno annunciato le autorità locali questa domenica.

“Davvero terrificante“, queste sono state le parole di un agente di polizia con riferimento all’agghiacciante scoperta avvenuta a Dallas lo scorso sabato mattina (15 maggio). Siamo negli Stati Uniti; precisamente in una strada di quartiere della città più popolosa del Texas, dove è stato ritrovato morto in strada un bimbo di 4 anni. Secondo quanto riportano i media locali, gli agenti hanno ricevuto la segnalazione da una telefonata alle 6:50 del mattino di sabato 15 maggio, il cui contenuto denunciava la presenza di un “corpo di un bambino in strada con ferite profonde.”

La lista dei capi d’accusa in attesa dei risultati dell’esame post mortem

La polizia ha arrestato il presunto responsabile dell’omicidio. L’imputato è Darriynn Brown, 18 anni: i capi di accusa provvisori sono quelli di sequestro di minore e omicidio, ma la lista potrebbe ulteriormente estendersi a seguito dell’esito dell’esame autoptico. Le dichiarazioni ufficiali delle forze dell’ordine non forniscono altre informazioni e si limitano a precisare che il piccolo ha “subito una morte violenta” ed è stato ucciso con un’arma da taglio.

Un ulteriore dettaglio è stato rivelato dal vice capo della polizia Albert Martinez: la vittima è stata probabilmente uccisa sabato 15 maggio intorno alle 5:00 del mattino. L’identità del bambino, residente nel quartiere a sud-ovest di Dallas, non è stata resa pubblica per motivi di privacy. Il comunicato di polizia specifica invece che il sospetto è stato preso in custodia questa domenica (16 maggio) nel carcere della contea di Dallas, con una cauzione pari a 750.000 dollari.

Attualmente sconosciuto il movente del delitto: la polizia locale ha annunciato l’avvio alle indagini per ulteriori accertamenti.

