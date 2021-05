Lutto nel mondo della musica: il messaggio di cordoglio del calciatore Neymar

MC Kevin, cantante brasiliano di 23 anni, è morto nella serata di ieri dopo essere precipitato dal balcone di un hotel, dove alloggiava.

Nella serata di ieri, Kevin Nascimento Bueno, giovane cantante brasiliano noto con il nome di MC Kevin, è morto a Rio de Janeiro, in Brasile. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma sembra che il 23enne sia precipitato dal quinto piano di un hotel, dove alloggiava dopo uno spettacolo tenuto sabato sera nella metropoli brasiliana. Sul caso sono in corso le indagini della polizia che sta cercando di far chiarezza. Intanto sono innumerevoli i messaggi apparsi sui social nelle ultime ore in memoria del funkeiro.

Brasile, Mc Kevin muore precipitando dal balcone di un hotel: indaga la polizia

Tragedia nel mondo della musica. Nella serata di ieri, domenica 16 maggio, il funkeiro brasiliano Kevin Nascimento Bueno, noto al pubblico come MC Kevin, è trovato morto in un hotel di Barra da Tijuca, quartiere di Rio de Janeiro, in Brasile.

Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione locale di G1 Globo, il cantante sarebbe precipitato dal quinto piano della struttura ricettiva finendo sul bordo piscina sottostante. Una ricostruzione confermata in una nota del Dipartimento della Salute di Rio de Janeiro. Non è chiaro, però, come il giovane sia precipitato nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti i paramedici che hanno trasportato MC Kevin in ospedale, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere poco dopo per via delle ferite riportate. A nulla sono valsi gli sforzi dei medici per tenerlo in vita.

Intervenuti anche gli agenti della polizia di Rio che hanno avviato le indagini sul caso. Tra le ipotesi al vaglio, scrive G1 Globo, quella secondo la quale il cantante possa essere caduto mentre provava a saltare dal balcone della sua camera nella piscina.

A far chiarezza potrebbero essere le testimonianze dei presenti, già ascoltati dagli inquirenti, e gli esami sulla salma che è stata all’Instituto Médico Legal.

Numerosi i messaggi in memoria di MC Kevin, molto conosciuto in Brasile, apparsi sui social nelle ultime ore. Tra questi anche quello del campione del Psg, Neymar, che ha condiviso un post di cordoglio sul proprio profilo Instagram.

“Non ci posso credere – ha scritto il fuoriclasse verdeoro- giuro che non so cosa dire… Ti ringrazio dell’amore e dell’affetto che hai avuto nei miei confronti“. Neymar ha poi affermato che avrebbe dovuto incontrare Mc Kevin in vacanza quest’estate, un incontro che purtroppo non potrà avere luogo. “Sono sicuro – conclude il calciatore- che ti abbraccerò ancora e ti ringrazierò per aver creduto in me“.