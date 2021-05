Cani Vip, conoscete il cane di Benedetta Rossi? Tutto su Cloud

E’ uno dei cani vip più famosi del web insieme alla sua padroncina: si tratta del cane di Benedetta Rossi. Le curiosità su Cloud

Tra i tanti volti noti amanti degli animali c’è anche Benedetta Rossi, la food blogger marchigiana che negli ultimi anni ha spopolato sul web con le sue video ricette facili, immediate e di sicura riuscita. Chi la segue lo sa, lei è rimasta nel suo angolo di paradiso, nella campagna marchigiana. Ha scelto di vivere in campagna, lontano dal caos, nella natura e vicino agli animali. In casa con lei un bel cucciolo di cane.

Non da tanto tempo Benedetta ha accolto a casa sua, insieme al marito, il cucciolo Cloud. Con lui ha ritrovato la felicità dopo la morte di Nuvola, il suo cane storico che tante volte abbiamo visto sui social insieme a lei. Ha lasciato un grande vuoto anche nei follower. Il post in cui la food blogger ha annunciato la sua morte ha ricevuto un’infinità di messaggi e di interazioni.

Nuvola era malato da tempo e aveva problemi anche a camminare. All’inizio Benedetta si era detta non pronta ad un altro amico a quattro zampe dopo essere stata cin Nuvola per ben 17 anni, poi però Cloud ha cambiato le cose.

Cane di Benedetta Rossi, le curiosità su Cloud

Cloud, il nuovo cane di Benedetta Rossi, si è fatto amare fin da subito. Era in cerca di casa e una coincidenza fortuita ha convinto la food blogger e il marito Marco ad accoglierlo in casa loro. Cosa? La coincidenza che il cucciolo si chiamasse appunto Cloud, ovvero nuvola in inglese, proprio come il cane che avevano perso da poco. Per la coppia è sembrato un segno del destino e alla fine si sono lasciati convincere.

“Dopo la perdita di Nuvola abbiamo ricevuto migliaia di messaggi. Non tutti siamo riusciti a leggerli – ha ammesso Benedetta – Ma casualmente ne ho aperto uno in cui c’era un link che rimandava ad un’associazione canina. È apparsa la foto di una cucciolata e tra i cagnolini ce n’era uno identico a Nuvola, che si chiamava Cloud, ovvero Nuvola in inglese”, ha raccontato.

E così la maga della cucina ha contattato l’associazione per chiedere informazioni e quando le hanno detto che i cuccioli erano quasi tutti prenotati, tranne uno, Cloud ha capito che quel piccolo cane sarebbe stato suo.