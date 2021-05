Caterina Balivo e il ritorno in tv: la frase che ha spiazzato i fan

La conduttrice campana ha raccontato quali sono stati i motivi che l’hanno portata ad allontanarsi dalla tv. E spiega i suoi prossimi progetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Com’è cambiato Gino Paoli. Com’era e com’è adesso. Lo riconoscereste? FOTO

Caterina Balivo tornerà presto in tv ma ha le idee ben chiare e le scelte che ha fatto le sono servite per capire meglio quali sono le sue priorità.

La conduttrice napoletana ha riscosso un grande successo negli ultimi anni, prima con Detto fatto su Rai due poi con Vieni da me su Rai uno e proprio all’apice della sua carriera ha deciso di allontanarsi dal mondo della tv.

Un periodo di pausa che si è concessa per stare più vicina a suo marito e ai suoi figli: “Per la mamma è tutto scontato: deve prendere i figli a scuola, preparare la merenda, seguire la casa. Per i padri no. Basta con lo stereotipo della super eroina che può fare tutto. Mio marito non voleva ma io l’ho fatto per loro. Donne tuttofare? C’è un limite”, ha dichiarato a Il resto del carlino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Giuliano Sangiorgi chi è: carriera, età, compagna di vita, tutto sul cantante dei Negramaro

Il grande rammarico di Caterina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Federica Pellegrini, l’asciugamano scende troppo, il risultato è da infarto FOTO

La presentatrice ha confessato però di aver avuto un rammarico, ossia quello di essere tornata subito a lavorare dopo il parto: “Se tornassi indietro non lo rifarei più”, ha ammesso.

Caterina Balivo insieme a suo marito Guido Alberto Brera è innamorata e felice e non ci sono mai ragioni per finire sulle riviste di gossip. Ma qual è il loro segreto?

“Non darsi mai per scontati. Non bisogna pensare che io sto con lui e lui sta con me punto. Lui potrebbe innamorarsi di un’altra ma lo stesso potrei fare io. E ogni tanto glielo ricordo”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “Formidabile”, l’outfit di Carolina Stramare esalta le forme: fisico spettacolare – FOTO

Tuttavia ora sembra vicino il suo ritorno in tv con un programma importante in prima serata. Attenderemo di capire cosa la aspetta!