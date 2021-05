Cecilia Rodriguez, che sta per diventare nuovamente zia, ha vuotato il sacco su Antonino Spinalbese e sugli ex di Belen: il suo reale pensiero

Belen Rodriguez, da poco entrata nell’ottavo mese di gravidanza, è impaziente di conoscere la sua secondogenita Luna Marie. La showgirl, che condividerà la gioia della genitorialità con il compagno Antonino Spinalbese, non sta più nella pelle. Nella didascalia dell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, la modella ha espresso quanto segue: “Come tutte le donne incinta, all’ottavo mese non abbiamo più pazienza!!! Ti voglio vedere“.

Se la felicità dell’argentina appare incontenibile, anche Cecilia Rodriguez sembra condividere il medesimo stato d’animo della sorella maggiore. Già zia di Santiago, frutto del matrimonio fra Belen e Stefano De Martino, la fidanzata di Moser non vede l’ora di conoscere la sua seconda nipotina. Cecilia, di recente, si è anche lasciata andare in merito al cognato Antonino Spinalbese, rivelando il suo reale pensiero su di lui: le sue parole hanno sorpreso tutti.

Cecilia Rodriguez vuota il sacco su Antonino Spinalbese e sugli ex di Belen

Le parole che Cecilia Rodriguez ha riservato al cognato Antonino Spinalbese sono solamente lusinghiere. Il compagno di Belen, più giovane di lei di qualche anno, sarebbe una persona straordinaria a detta di sua sorella. “Belen? La vedo benissimo, sono davvero contenta” – ha affermato la fidanzata di Moser, parlando anche del fratello Jeremias – “Jeremias ha trovato una bravissima ragazza, e Antonino mi piace tanto“.

La modella, citando suo cognato, non ha potuto non fare riferimento agli ex di Belen. Stando al suo resoconto, i rapporti con Antonino sarebbero maggiormente distesi rispetto a quelli con i precedenti compagni di sua sorella: “Sto bene con lui, con altri fidanzati avevo avuto qualche ansia“.

La fidanzata di Moser ha infine ribadito il proprio apprezzamento nei confronti di Spinalbese, che ha rubato il cuore a Belen. “Ha i nostri stessi principi. E’ umile, puro ed è un sognatore“: questo il pensiero di Cecilia.