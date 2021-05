La Miss Claudia Ruggeri ha condiviso un video su instagram in cui si mostra con un abito che lascia senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri è una delle Bonas più apprezzate del programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro. Ma lei è più di una Bonas, lei è Miss Claudia. Magnifica e sensuale, tutti i concorrenti la scelgono sempre per leggere le domande. Ad ogni puntata è sempre più bella e con abiti incantevoli e sensuali. Questa volta però ha esagerato. In un video condiviso su Instagram appare dietro le quinte felice e pronta per entrare in scena con un abito tutto scollato, e poi si gira e mostra uno spacco vertiginoso.

Claudia Ruggeri e lo stacco di coscia che conquista lo studio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

La Ruggeri conquista sempre il pubblico e tutti quelli presenti in studio, con la sua bellezza e sensualità. Nel corso dell’ultima puntata ha sfoggiato uno stacco si coscia notevole. Ha indossato un abito incantevole ed elegantissimo che lasciava la schiena nuda e la gamba bene in vista. Ogni volta che Paolo Bonolis e Laurenti la vedono, i loro sguardi si fermano su di lei e sulla bellezza che sfoggia ogni sera. Andando in onda anche la domenica sera, la Ruggeri ha occasione di sfoggiare abiti più da sera ed eleganti, e in questa edizione di può dire che ha dato proprio il meglio di sè.

Ogni volta che condivide le sue foto su instagram viene immediatamente ripostata da moltissimi fan che scrivono frasi adorabili. Ad esempio:”La donna di classe quando passa non fa fischiare tutti…ma fa calare un improvviso silenzio”. Ma per la Ruggeri non esiste solo il lavoro e la televisione. C’è anche la vita privata e il marito che ha fatto da poco gli anni e lei ha condiviso una foto dolcissima mentre lo bacia con affetto, al ristorante con la torta davanti. Lui è Marco Bruganelli, il fratello si Sonia la moglie di Paolo Bonolis. Anche la Bruganelli ha colto l’occasione per augurare un buon compleanno al fratello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Lo ha fatto condividendo una foto di lui con le sue figlie, e ha scritto “Auguri Zio Marco”. I due si somigliano moltissimi, entrambi con gli occhi chiari e belli come il sole. Per il momento invece Marco e Claudia Ruggeri non hanno figli, e non è chiaro se ne vorranno in futuro. Adesso stanno bene così con i loro lavori e l’amore dei nipoti.