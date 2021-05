Uno speciale augurio di buon compleanno ieri per Francesco Nuti ricoverato in clinica, in studio la figlia Ginevra, l’ex compagna e Marco Masini.

Nonostante l’assenza prolungata da diversi anni dal mondo del cinema, Francesco Nuti è ancora nel cuore di tutti. Oggi avrebbe compiuto 66 anni e per l’occasione zia Mara ha deciso di ricordarlo durante il suo spazio a “Domenica In” in onda ieri pomeriggio su Rai 1.

In studio ieri Ginevra, la figlia 22enne dell’attore e regista, e l’ex moglie Annamaria Malipiero. La ragazza, ora studentessa di Medicina a Roma, da quando aveva 18 anni è unica tutrice legale del padre, malato e costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente domestico nel 2006.

“Papà è stabile” – racconta Ginevra a Mara. “Ho firmato io per fargli fare il vaccino. Ora è in una struttura a Roma perché ha bisogno di assistenza continua. Io lo vado a trovare spesso perché studio qui. Mia madre si è trasferita a Firenze da un anno e mezzo, ma mi aiuta sempre tanto. È la mia spalla. Comunico con mio padre con gli occhi, tramite lo sguardo. Gli leggo i messaggi dei fan che mi arrivano tutti i giorni e lui è contento”.

Domenica In, l’omaggio a Nuti che fa piangere lo studio

Durante la puntata sono molti i videomessaggi per Francesco mandati in onda da parte di amici e colleghi. Da Carlo Verdone a Giorgio Panariello, poi Ornella Muti e Sabrina Ferilli, anche lo sceneggiatore Giovanni Veronesi che racconta:

“Quando faccio quelle scale mi batte il cuore e duemila, io sono un duro uno scorbutico, lo sai Mara, scontroso ma parlare di Francesco mi fa tremare la voce, quelle scale che faccio per arrivare alla sua camera…ogni volta è come andare a trovare un pezzo di me. Io, quando non c’è nessuno e vado da solo, gli do i baci e lo abbraccio, con altri non lo faccio“.

Al termine dell’intervento, vi è stato un momento di grande commozione quando Marco Masini al pianoforte ha duettato con Ginevra. I due hanno cantato la canzone ‘Sarà per te‘ che Francesco aveva dedicato alla sua bimba. In lacrime sia Mara che Annamaria Malipiero visibilmente commosse per l’esibizione così toccante per tutti.