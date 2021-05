La festa di compleanno di Elettra Lamborghini: un’assenza fa discutere

L’opinionista dell’Isola dei Famosi compie oggi 27 anni ma ha già avuto modo di festeggiare insieme ad amici e parenti. Assente solo una persona in particolare

Il 17 maggio 1994 nasceva Elettra Lamborghini che si accinge a festeggiare i suoi 27 anni. Divenuta ormai una personaggio dello spettacolo, la giovane è apprezzata per la sua simpatia e la sua schiettezza con le quali intrattiene i suoi quasi 7 milioni di followers su Instagram. Attraverso il profilo condivide aspetti della sua vita privata e coniugale -insieme al marito Afrojack- e lavorativa, tra progetti artistici e look mozzafiato. Nonostante sia oggi il suo compleanno, Elettra ha festeggiato in anticipo insieme ad amici e familiari. Il pubblico non ha fatto però a meno di notare l’assenza di una persona che fa parte della sua vita. Scopriamo di chi si tratta.

La grande assente al compleanno di Elettra: cosa si nasconde dietro?

Tra le foto e i video condivisi da Elettra sui social non è passata inosservata l’assenza di una persona in particolare, ancora una volta lontana da lei.

La giovane si immortala circondata dall’amore dei suoi genitori, del marito -il produttore discografico e dj Afrojack- delle sorelle gemelle Flaminia e Lucrezia e del fratello Ferruccio. Ancora una volta a mancare è la sorella Ginevra, grande assente anche al matrimonio di Elettra, avvenuto lo scorso settembre.

Il rapporto tra le due sorelle è stato al centro di discussioni per diverso tempo e in molti hanno speculato sui motivi che hanno portato le due ad allontanarsi. Era stata la stessa Ginevra a raccontare come le loro vite avessero preso strade differenti nonostante continuasse a unirle un bene reciproco.

Non è la prima volta che Elettra e la sorella non condividono momenti della loro vita. Era accaduto anche per le nozze con Afrojack, per il quale Ginevra si era limitata a lasciare un breve messaggio pubblico di auguri.

Cosa ci sia davvero dietro all’oggettiva lontananza tra le due non è ancora chiaro ma la sua assenza alla festa di compleanno, dove erano presenti anche numerosi amici, si è fatta notare.