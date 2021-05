In questi giorni si sta parlando molto di Elisabetta Gregoraci e il famoso Stefano Coletti di cui si vociferava durante i mesi del Grande Fratello Vip. Cosa c’è tra di loro?

Elisabetta Gregoraci in questi giorni è stato nel mirino dei social per le foto che ha pubblicato Stefano Coletti nelle sue storie di Instagram. Questo nome lo avevamo già sentito quando lei era nella casa del Grande Fratello Vip, dove si cominciò a vociferare di una presunta relazione tra i due. Relazione sempre negata da Elisabetta, che ha sempre ribadito di essere single e che lui non era altro che un amico speciale.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti stanno insieme? Lui rompe il silenzio sui social: “Io ed Eli non stiamo insieme, non trattatela male”

Dunque, stando alle parole di Stefano Coletti, lui avrebbe corteggiato a lungo la showgirl senza riuscire a corteggiarla. Poi lui ha pubblicato delle foto su Instagram che hanno fatto pensare a tutti una ufficializzazione, fino a che lui non ha rotto il silenzio: “Conosco Elisabetta da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto” ha spiegato. “Non eravamo insieme ai tempi del GF Vip quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda“.

Ha concluso, spiegando: “Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non merita questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme“. Delle parole che hanno spiazzato tutti, perché dopo le numerose foto pubblicate su Instagram, le persone avevano interpretato quegli scatti come un tentativo di ufficializzare la loro relazione. Saranno davvero solo amici o stanno soltanto temporeggiando prima di uscire allo scoperto?